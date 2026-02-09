Мошенники обманом забрали у двух норильчанок более 21-го миллиона рублей

Аферисты выманили у двух женщин из Норильска 21,7 млн рублей под предлогом защиты счетов.
Как рассказали в краевой прокуратуре, 73-летняя пенсионерка перешла по ссылке мошенников, думая, что собирается подтвердить стаж работы в школе. После этого женщине сообщили о взломе ее аккаунта на «Госуслугах», позвонили якобы из Росфинмониторинга и убедили перевести накопления на «безопасный счет».
Под влиянием аферистов, норильчанка совершила десятки переводов по 200−500 тысяч рублей на общую сумму 14 миллионов.
Позже мошенники вышли на дочь пенсионерки, старшего преподавателя ЗГУ им. Федоровского. Лжеспециалисты Росфинмониторинга, Центробанка и ФСБ убедили женщину снять сбережения и перевести их NFC: в Сбербанке Норильска, а потом в Красноярске. В итоге норильчанка лишилась 7,7 миллионов рублей.
«Из-за проблем с банкоматами в Норильске мать и дочь дважды летали в Красноярск в канун нового года и после», — рассказали в прокуратуре. По словам пострадавших, они лишились всех сбережений.