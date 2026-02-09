Мошенники обманом забрали у двух норильчанок более 21-го миллиона рублей

Как рассказали в краевой прокуратуре, 73-летняя пенсионерка перешла по ссылке мошенников, думая, что собирается подтвердить стаж работы в школе. После этого женщине сообщили о взломе ее аккаунта на «Госуслугах», позвонили якобы из Росфинмониторинга и убедили перевести накопления на «безопасный счет».