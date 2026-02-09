Не просто киллеры: пять главных вопросов о покушении на генерала Алексеева

«Все зависит от его осведомленности. Естественно, он знает своего куратора, с которым он общался, взаимодействовал. Он знает, кто ему давал указания, кто ему оружие передал и кто ему сообщил сведения об объекте. Не факт, что этот куратор будет в зоне досягаемости наших всех служб. Возможно, он может находиться на территории недружеского нам государства и достать его будет в данный момент не так легко. Но в дальнейшем все возможно», — отметил Игнатов.