Не просто киллеры: пять главных вопросов о покушении на генерала Алексеева

6 февраля в многоэтажке на Волоколамском шоссе раздались выстрелы. Киллер несколько раз выстрелил в первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Его доставили в медучреждение и спасли. Как вычислили и задержали киллера и одного из его пособников, какие сроки им грозят, aif.ru рассказали эксперты.
Операция «Дубай»: как задержали стрелявшего в генерала Алексеева.
Сенсационная операция по задержанию наемника, стрелявшего в генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, завершилась за тысячи километров от Москвы. Исполнителя покушения схватили в аэропорту Дубая благодаря слаженным действиям российских спецслужб и их зарубежных коллег. Эксклюзивными деталях с aif.ru поделился криминалист Михаил Игнатов.
«Благодаря четкой, слаженной, комплексной работе сотрудников Федеральной службы безопасности, уголовного розыска МВД и других структур в кратчайшие сроки практически по горячим следам были установлены личности подозреваемых в покушении на генерал-майора Алексеева. Информацию передали смежникам в ОАЭ. Самолет, на борту которого летел исполнитель покушения, еще находился в небе, а уже была готова операция по его задержанию. Его задержали в аэропорту, когда он спустился с трапа самолета или вышел из пограничной зоны», — рассказал Игнатов.
Почему киллер остался жив: версии экспертов.
Один из ключевых вопросов, который возник после задержания исполнителя, — почему организаторы покушения не ликвидировали его, как это часто бывает в практике наемных убийств. Михаил Игнатов объяснил, что такая тактика используется не всегда.
«Исполнителей ликвидируют не всегда и не во всех случаях. Киллеры бывают “одноразового” использования, а также действующие сотрудники спецподразделений. Последних никто не истребляет, потому что такой исполнитель является действующим офицером служб какой-нибудь страны. Это все установит следствие», — сказал эксперт.
Что может рассказать задержанный наемник?
Задержанным оказался 65-летний уроженец Тернопольской области Украины Любомир Корба. По мнению криминалиста Игнатова, он может выдать ценную информацию, но ее практическая польза будет зависеть от многих факторов.
«Все зависит от его осведомленности. Естественно, он знает своего куратора, с которым он общался, взаимодействовал. Он знает, кто ему давал указания, кто ему оружие передал и кто ему сообщил сведения об объекте. Не факт, что этот куратор будет в зоне досягаемости наших всех служб. Возможно, он может находиться на территории недружеского нам государства и достать его будет в данный момент не так легко. Но в дальнейшем все возможно», — отметил Игнатов.
Женское лицо преступления: зачем привлекли Серебрицкую?
Следствие считает, что в сборе информации для киллера участвовала 54-летняя Зинаида Серебрицкая, жившая в одном доме с генералом. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников. видит в этом почерк иностранных спецслужб.
«К преступлению явно причастны иностранные разведывательные службы, такие как MI6. Британская разведка активно использует женщин при проведении различных операций… Женщинам обычно уделяется меньше внимания со стороны охраны… Женщина больше располагает к общению, женщине легче внедряться в организации либо же получать информацию», — сказал эксперт.
По данным из домового чата, незадолго до покушения Серебрицкая интересовалась кодом от домофона. После преступления она успела скрыться на Украине.
Пистолет в сугробе и автобус как путь к бегству.
Камеры наблюдения зафиксировали, как преступник, убегая, бросил оружие в сугроб, а затем скрылся на общественном транспорте. Олег Иванников считает, что это говорит о хладнокровии и уверенности в безнаказанности.
«Преступник избавлялся от улик и использовал первую попавшуюся возможность для этого… Исполнитель покушения уехал на общественном транспорте, потому что чувствовал безнаказанность, самоуверенность. Для него и его подельников была вполне реальна возможность скрыться», — пояснил подполковник запаса.
Почему все участники — старшего возраста?
Еще одна особенность дела — немолодой возраст фигурантов: самому киллеру 65 лет, его задержанному пособнику в Москве — 66. Иванников объясняет это идеологической мотивацией и возможным боевым опытом.
«Нацистская идеология поражает сознание граждан и даёт мотивировку на совершение тяжких преступлений, поэтому возраст не является фактором… Возможно, они принимали участие в боевых действиях в военных конфликтах прошлого, этим и объясняется их такой немолодой возраст», — отметил он.
«Зеркальный ответ» и пересмотр системы безопасности.
Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что за покушение на генерала последует жесткая реакция. «Россия ответит зеркально. Может быть, даже асимметрично. Каждый получит то, что ему положено», — подчеркнул парламентарий.
Он также обратил внимание на необходимость усиления защиты высшего командного состава: «Нужно пересмотреть систему защиты нашего генералитета… Во время боевых действий наши генералы должны, наверное, жить с семьями отдельно на охраняемой территории».
Какое наказание грозит задержанным?
Юрист Иван Соловьев детально разобрал возможные сроки для участников преступления. Любомиру Корбе и его пособнику Виктору Васину, который, по данным следствия, достал оружие, грозит пожизненное лишение свободы по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).
«Если Корба будет изобличать своих кураторов, своих подельников, расскажет всю схему, это ему могут зачесть, у него будет шанс не получить пожизненное лишение свободы», — уточнил Соловьев.
Для скрывшейся Зинаиды Серебрицкой, в зависимости от доказанности осведомленности о планах убийства, юрист прогнозирует срок до 17 лет лишения свободы.