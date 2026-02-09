В Братске бывшая заведующая детским садом подозревается в мошенничестве. Как рассказали КП-Иркутск в полиции, с августа 2022 года 66-летняя женщина трудоустроила 59-летнюю знакомую в качестве работника по комплексному обслуживанию. При этом она фактически не выполняла работу, а ее зарплату на протяжении шести месяцев получала сама руководитель.
— Еще в течение трех лет обвиняемая вносила ложные данные в приказы о личном вкладе другой 37-летней сотрудницы, после чего требовала от неё перевода премии, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Так, женщина причинила ущерб городскому бюджету на сумму около 300 тысяч рублей. Следователи завели в отношении экс-заведующей уголовное дело. Она подозревается в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.
