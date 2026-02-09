В Братске бывшая заведующая детским садом подозревается в мошенничестве. Как рассказали КП-Иркутск в полиции, с августа 2022 года 66-летняя женщина трудоустроила 59-летнюю знакомую в качестве работника по комплексному обслуживанию. При этом она фактически не выполняла работу, а ее зарплату на протяжении шести месяцев получала сама руководитель.