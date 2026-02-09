Жителя Красноярска осудят за серию краж смартфонов из торгового центра

Оказалось, что когда ТЦ работал, а отдел с телефонами еще не открылся, неизвестный взломал замок на витрине и похитил мобильный телефон стоимостью 75 500 рублей. Спустя несколько дней он снова пришел в торговый центр, вскрыл ту же витрину и похитил еще три телефона на общую сумму 93 000 рублей. Подозреваемым в кражах оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления горожанин. Похищенные телефоны он сдал в комиссионный магазин, однако их уже удалось вернуть владельцу.