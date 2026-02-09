Ричмонд
Жителя Красноярска осудят за серию краж смартфонов из торгового центра

Житель Красноярска предстанет перед судом за кражу телефонов из торгового центра.

Источник: Комсомольская правда

34-летний житель Красноярска предстанет перед судом за серию краж в торговом центре на улице Мате Залки. В октябре 2025 года в полицию обратился владелец торговой точкой по продаже мобильных телефонов и рассказал, что его товар похитили.

Оказалось, что когда ТЦ работал, а отдел с телефонами еще не открылся, неизвестный взломал замок на витрине и похитил мобильный телефон стоимостью 75 500 рублей. Спустя несколько дней он снова пришел в торговый центр, вскрыл ту же витрину и похитил еще три телефона на общую сумму 93 000 рублей. Подозреваемым в кражах оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления горожанин. Похищенные телефоны он сдал в комиссионный магазин, однако их уже удалось вернуть владельцу.

Заведено дело по статье «Кража». Фигурант под подпиской о невыезде, ему грозит до пяти лет колонии.