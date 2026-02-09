Ричмонд
После нападения в Уфе студенты из Индии обратились к правительству своей страны

Индийские студенты БГМУ требуют от премьера Моди усилить их безопасность за рубежом.

Источник: Комсомольская правда

Индийские студенты Башкирского государственного медицинского университета обратились к премьер-министру своей страны Нарендре Моди с просьбой обеспечить им справедливость и безопасность. Об этом сообщила Всеиндийская ассоциация студентов-медиков.

В обращении содержится требование усилить меры защиты индийских учащихся за границей и организовать для них специальные горячие линии поддержки. Поводом послужило нападение 7 февраля в уфимском общежитии, где 15-летний подросток с ножом ранил четырех студентов и двух полицейских, после чего нанес себе ранения.

Напомним, что по данному факту уже возбуждены уголовные дела о покушении на убийство двух и более лиц, нападении на сотрудников правоохранительных органов и халатности.

