Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: Неизвестные угрожают взорвать одну из башен «Москва-Сити»

Неизвестные угрожают взорвать одну из башен «Москва-Сити». Об этом в понедельник, 9 февраля, пишет Shot.

Неизвестные угрожают взорвать одну из башен «Москва-Сити». Об этом в понедельник, 9 февраля, пишет Shot.

По данным источника, сейчас около небоскреба ЖК Neva Towers дежурят несколько машин экстренных служб. Они приехали на вызов о минировании.

Сообщается, что неизвестные устроили вечеринку в апартаментах здания. Помимо дебоша, они, предположительно, звонили в экстренные службы и кричали, что устроят взрыв. Они также якобы утверждали, что их хотят убить.

Предположительно, злоумышленники находятся под воздействием алкоголя. Экстренные службы находятся на месте уже около трех часов, уточняется в публикации.

Ранее правоохранители проводили проверку «после получения информации с угрозой взрыва на подземной парковке дома в Ружейном переулке». Глава комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов сообщал, что получал информацию о якобы минировании своего авто.

Узнать больше по теме
Андрей Картаполов: биография российского военачальника и депутата Госдумы
Вооруженные силы — гарант независимости и суверенности, но для управления ими нужны квалифицированные специалисты. Одним из таких в РФ можно считать генерал-полковника Андрея Картаполова, обладающего большим практическим опытом руководства. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше