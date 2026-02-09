Shot: Неизвестные угрожают взорвать одну из башен «Москва-Сити»

Неизвестные угрожают взорвать одну из башен «Москва-Сити». Об этом в понедельник, 9 февраля, пишет Shot.
По данным источника, сейчас около небоскреба ЖК Neva Towers дежурят несколько машин экстренных служб. Они приехали на вызов о минировании.
Сообщается, что неизвестные устроили вечеринку в апартаментах здания. Помимо дебоша, они, предположительно, звонили в экстренные службы и кричали, что устроят взрыв. Они также якобы утверждали, что их хотят убить.
Предположительно, злоумышленники находятся под воздействием алкоголя. Экстренные службы находятся на месте уже около трех часов, уточняется в публикации.
Ранее правоохранители проводили проверку «после получения информации с угрозой взрыва на подземной парковке дома в Ружейном переулке». Глава комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов сообщал, что получал информацию о якобы минировании своего авто.