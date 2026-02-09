Тусовщики пригрозили взорвать башню в Москва-Сити и уже три часа не пускают спасателей

Тусовщики в апартаментах заявили о минировании одной из башен Москва-Сити. Видео © Telegram / SHOT.
Вечером 8 февраля тусовщики устроили шумную вечеринку в апартаментах 759. Помимо громкой музыки и дебоша, они начали звонить в экстренные службы и заявлять о намерении устроить взрыв, а также утверждали, что их хотят избить или убить.
Причины столь неадекватного поведения пока неизвестны, но, предположительно, гости были под воздействием алкоголя. На вопросы сотрудников правоохранительных органов конкретно отвечать они отказываются. Экстренные службы остаются на месте уже около трёх часов, оцепив территорию и проверяя реальность угрозы.
Ранее Life.ru писал, что москвичка получила четырёхлетний срок за ложное сообщение о теракте на Красной площади. Женщина в состоянии опьянения заявила о намерении взорвать памятник Ленину, пытаясь впечатлить друзей. При этом во время задержания никакой взрывчатки у неё не нашли.
