Тусовщики пригрозили взорвать башню в Москва-Сити и уже три часа не пускают спасателей

Ранее Life.ru писал, что москвичка получила четырёхлетний срок за ложное сообщение о теракте на Красной площади. Женщина в состоянии опьянения заявила о намерении взорвать памятник Ленину, пытаясь впечатлить друзей. При этом во время задержания никакой взрывчатки у неё не нашли.