Силы ПВО уничтожили 69 украинских БПЛА над регионами России за ночь

Силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 69 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, 28 дронов сбили над Курской областью, 27 — над Брянской.

Также пять БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, три — над Тульской, по два — над Орловской и Калужской, по одному — над Астраханской и Воронежской областями.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — передает Telegram-канал МО РФ.

За прошедшую неделю силы противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали не менее 1096 беспилотников ВСУ над РФ. Наибольшее количество дронов было сбито в понедельник и четверг, 2 и 3 февраля, 202 и 381 БПЛА соответственно.

Днем ранее мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что в городе сработали системы противовоздушной обороны. Он также призвал жителей и гостей курорта сохранять спокойствие.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
