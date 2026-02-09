Силы ПВО уничтожили 69 украинских БПЛА над регионами России за ночь

Силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 69 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
По данным оборонного ведомства, 28 дронов сбили над Курской областью, 27 — над Брянской.
Также пять БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, три — над Тульской, по два — над Орловской и Калужской, по одному — над Астраханской и Воронежской областями.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — передает Telegram-канал МО РФ.
За прошедшую неделю силы противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали не менее 1096 беспилотников ВСУ над РФ. Наибольшее количество дронов было сбито в понедельник и четверг, 2 и 3 февраля, 202 и 381 БПЛА соответственно.
Днем ранее мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что в городе сработали системы противовоздушной обороны. Он также призвал жителей и гостей курорта сохранять спокойствие.