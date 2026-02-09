В Перми расследуют отравления после выбросов вредных химических веществ

В Пермском крае трудовая госинспекция приступила к расследованию групповых отравлений сотрудников химических предприятий в результате выброса вредных веществ. Происшествия произошли в январе на двух заводах Перми.
Работники предприятий химической промышленности получили тяжелые отравления. Краевой надзорный орган совместно с Западно-Уральским управлением Ростехнадзора незамедлительно организовал расследование несчастных случаев.
Сотрудники двух ведомств в ближайшее время проведут опросы пострадавших и должностных лиц работодателей, а также правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работников.
«При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера, материалы расследований несчастных случаев будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности», — отметил представитель Государственной инспекции труда в Пермском крае Павел Бахтагареев.