В Южной Корее разбился военный вертолёт, пострадавшие в критическом состоянии

Речь идёт о ударном вертолёте Cobra AH-1S, который принадлежит сухопутным войскам Южной Кореи. На борту находились два человека, оба получили тяжёлые травмы и были доставлены в больницу с остановкой сердца. Власти уточнили, что факта смерти пока не подтверждено, но их состояние остаётся крайне тяжёлым.
После крушения взрыва или пожара не произошло. Следственные органы начали проверку обстоятельств аварии, чтобы установить причины крушения и оценить ущерб.
Ранее Life.ru писал, что бизнес-джет Bombardier Challenger 650 разбился в штате Мэн во время снежной бури. На борту находились восемь человек, все они подверглись опасности из-за сложных погодных условий, а аэропорт Бангор временно закрыли.
