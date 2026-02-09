В Южной Корее разбился военный вертолёт, пострадавшие в критическом состоянии

Речь идёт о ударном вертолёте Cobra AH-1S, который принадлежит сухопутным войскам Южной Кореи. На борту находились два человека, оба получили тяжёлые травмы и были доставлены в больницу с остановкой сердца. Власти уточнили, что факта смерти пока не подтверждено, но их состояние остаётся крайне тяжёлым.