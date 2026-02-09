ПВО России за ночь сбила 69 украинских беспилотников

Наибольшее количество вражеских БПЛА — 28 — уничтожили над Курской областью, ещё 27 — над Брянской, пять — над Белгородской, и три — над Тульской. По два дрона сбили над Орловской и Калужской областями, по одному — над Астраханской и Воронежской.
Ранее Life.ru писал, что в Белгороде полностью восстановили подачу тепла после атаки ВСУ. Энергетики и тепловики круглосуточно устраняли повреждения, рискуя собственной безопасностью, чтобы жители вновь получили тепло.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.