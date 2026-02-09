Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО России за ночь сбила 69 украинских беспилотников

За ночь 9 февраля российские силы противовоздушной обороны сбили 69 украинских беспилотников над несколькими регионами страны. Основной удар пришёлся на западные и центральные области, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Источник: Life.ru

Наибольшее количество вражеских БПЛА — 28 — уничтожили над Курской областью, ещё 27 — над Брянской, пять — над Белгородской, и три — над Тульской. По два дрона сбили над Орловской и Калужской областями, по одному — над Астраханской и Воронежской.

Ранее Life.ru писал, что в Белгороде полностью восстановили подачу тепла после атаки ВСУ. Энергетики и тепловики круглосуточно устраняли повреждения, рискуя собственной безопасностью, чтобы жители вновь получили тепло.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше