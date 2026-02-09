Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Зиме женщину осудили за вождение в пьяном виде с конфискацией автомобиля

Суд назначил водителю 300 часов обязательных работ.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Зиме женщину осудили за вождение в пьяном виде с конфискацией автомобиля. В сентябре 2025 года 32-летняя обвиняемая была за рулем иномарки «Тойота Ипсум». Двигаясь по улице Луначарского, автомобиль остановили Госавтоинспекторы. Проверяя документы, они поняли, что у водителя есть явные признаки опьянения.

— Это подтвердилось и при медосвидетельствовании. Известно, что ранее подсудимая уже привлекалась к административной ответственности за такое же правонарушение, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры Приангарья.

Поэтому в отношении женщины завели уголовное дело по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения». Суд назначил нарушительнице 300 часов обязательных работ с лишением водительских прав на два года.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Братске бывшая заведующая детским садом подозревается в мошенничестве.