В Зиме женщину осудили за вождение в пьяном виде с конфискацией автомобиля. В сентябре 2025 года 32-летняя обвиняемая была за рулем иномарки «Тойота Ипсум». Двигаясь по улице Луначарского, автомобиль остановили Госавтоинспекторы. Проверяя документы, они поняли, что у водителя есть явные признаки опьянения.