Российские силы ПВО уничтожили за ночь 69 дронов ВСУ над регионами страны

Так, 28 вражеских беспилотников российские военные ликвидировали в Курской области, 27 — в Брянской. Еще пять дронов ВСУ были сбиты в Белгородской, три — в Тульской, по два — в Орловской и Калужской областях и по одному беспилотнику ликвидировали в Астраханской и Воронежской областях.