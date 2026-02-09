Российские силы ПВО уничтожили за ночь 69 дронов ВСУ над регионами страны

Российские силы противовоздушной обороны за ночь 9 февраля уничтожили 69 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
Так, 28 вражеских беспилотников российские военные ликвидировали в Курской области, 27 — в Брянской. Еще пять дронов ВСУ были сбиты в Белгородской, три — в Тульской, по два — в Орловской и Калужской областях и по одному беспилотнику ликвидировали в Астраханской и Воронежской областях.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь 8 февраля сбили 22 украинских беспилотника над регионами России и акваторией Черного моря. Больше всего дронов было сбито над Брянской областью.
Кроме того, мэра Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников ВСУ на курорт.