В Пермском крае сошли с рельсов вагоны грузового поезда

Инцидент произошел 6 февраля около 18:00 на участке Свердловской железной дороги во время движения подвижного состава грузового поезда. Надзорному органу предстоит выяснить сход с пути колесной пары тепловоза и двух колесных пар вагона с лесной продукцией без опрокидывания вагонов.