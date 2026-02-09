Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае сошли с рельсов вагоны грузового поезда

Транспортная прокуратура проводит проверку происшествия на железной дороге.

Источник: Комсомольская правда

Уральская транспортная прокуратура сообщила о проверке происшествия на железной дороге в Пермском крае. ЧП произошло на подъездных путях к станции Яйва.

Инцидент произошел 6 февраля около 18:00 на участке Свердловской железной дороги во время движения подвижного состава грузового поезда. Надзорному органу предстоит выяснить сход с пути колесной пары тепловоза и двух колесных пар вагона с лесной продукцией без опрокидывания вагонов.

«В результате инцидента никто не пострадал. Задержек в движении поездов не допущено. На месте события ведутся восстановительные работы», — сообщила прокуратура.

Пермская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения норм безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, контролирует устранение последствий происшествия.