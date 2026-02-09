В Пермском крае сошли с рельсов вагоны грузового поезда

Уральская транспортная прокуратура сообщила о проверке происшествия на железной дороге в Пермском крае. ЧП произошло на подъездных путях к станции Яйва.
Инцидент произошел 6 февраля около 18:00 на участке Свердловской железной дороги во время движения подвижного состава грузового поезда. Надзорному органу предстоит выяснить сход с пути колесной пары тепловоза и двух колесных пар вагона с лесной продукцией без опрокидывания вагонов.
«В результате инцидента никто не пострадал. Задержек в движении поездов не допущено. На месте события ведутся восстановительные работы», — сообщила прокуратура.
Пермская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения норм безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, контролирует устранение последствий происшествия.