В Пермском крае при пожаре погибла двухлетняя девочка

По предварительной информации, причиной стала детская неосторожность с огнём. Отец детей в момент происшествия был на улице. Увидев пожар, он бросился в дом и успел вынести своего трёхлетнего сына. Однако интенсивное распространение пламени не позволило ему вернуться за двухлетней дочерью. Девочка погибла на месте.