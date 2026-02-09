В Пермском крае при пожаре погибла двухлетняя девочка

Речь идёт о пожаре, который произошёл днём 8 февраля в селе Берёзовка в жилом доме по ул. Центральная.
По предварительной информации, причиной стала детская неосторожность с огнём. Отец детей в момент происшествия был на улице. Увидев пожар, он бросился в дом и успел вынести своего трёхлетнего сына. Однако интенсивное распространение пламени не позволило ему вернуться за двухлетней дочерью. Девочка погибла на месте.
На место происшествия выезжали 9 пожарных и 2 единицы техники. Им удалось ликвидировать огонь на площади 12 квадратных метров.
Следственный комитет начал проверку по факту трагедии. Следователи осматривают место пожара, опрашивают свидетелей и назначают необходимые экспертизы. Для установления всех обстоятельств на месте также работают дознаватели МЧС России.