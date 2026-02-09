В Каменске-Уральском раскрыли убийство 20-летней давности

— Обвиняемые поссорились с мужчиной 1967 года рождения. В ходе конфликта они решили его убить: сначала жестоко избили, затем нанесли несколько ножевых ранений. От полученных травм потерпевший скончался на месте, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.