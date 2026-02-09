В Каменске-Уральском раскрыли убийство 20-летней давности

По данным следствия, преступление произошло в феврале 2005 года. Двое обвиняемых — 47-летние Иван и Сергей — находились в общежитии в поселке Первомайский, распивая алкогольные напитки.
— Обвиняемые поссорились с мужчиной 1967 года рождения. В ходе конфликта они решили его убить: сначала жестоко избили, затем нанесли несколько ножевых ранений. От полученных травм потерпевший скончался на месте, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.
Тело убитого Иван и Сергей вывезли за пределы поселка и скрыли его. Оно было обнаружено лишь в апреле 2005 года случайными прохожими.
Мужчин обвиняют по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Им грозит от 8 до 12 лет лишения свободы, либо пожизненное. Уголовное дело сейчас рассматривается в суде.
Как отметил глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, оба обвиняемых были неоднократно судимы ранее, в том числе за совершение имущественных преступлений.
— В «послужном списке» одного из них есть также статья за незаконный оборот наркотиков. А другой, помимо краж, судим за уклонение от уплаты алиментов, — пояснил полковник Горелых.