ВСУ предприняли две попытки контратаковать на сумском направлении

Российские силы успешно отразили атаки ВСУ, уничтожив все штурмовые группы противника на сумском направлении.

Источник: Аргументы и факты

Вооружённые силы Украины предприняли две попытки контратаки на сумском направлении, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

В Сумском районе ВСУ атаковали позиции российских войск в районе Мирополья 21-й отдельной механизированной бригадой и в районе Варачино 71-й отдельной аэромобильной бригадой.

«Комплексным огневым поражением атаки отражены, все штурмовые группы ВСУ уничтожены», — следует из сообщения.

Ранее командный пункт 711-й отдельной бригады разминирования ВСУ был уничтожен на сумском направлении в районе одного из населенных пунктов Сумской области.