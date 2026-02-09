ВСУ предприняли две попытки контратаковать на сумском направлении

Вооружённые силы Украины предприняли две попытки контратаки на сумском направлении, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
В Сумском районе ВСУ атаковали позиции российских войск в районе Мирополья 21-й отдельной механизированной бригадой и в районе Варачино 71-й отдельной аэромобильной бригадой.
«Комплексным огневым поражением атаки отражены, все штурмовые группы ВСУ уничтожены», — следует из сообщения.
Ранее командный пункт 711-й отдельной бригады разминирования ВСУ был уничтожен на сумском направлении в районе одного из населенных пунктов Сумской области.