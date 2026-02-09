Суд в Красноярске приговорил убившего школьницу мужчину к 23 годам колонии

Житель Ужурского района Красноярского края приговорён к 23 годам лишения свободы за жестокое убийство 17-летней школьницы.
Дело рассматривалось коллегией присяжных заседателей в закрытом судебном заседании. Подсудимый свою вину не признал, отрицал насилие и утверждал, что гибель девушки была случайностью. Именно по его ходатайству дело было передано на рассмотрение присяжных с надеждой на смягчение или полное освобождение от ответственности.
Однако гособвинитель представил доказательства, которые коллегия присяжных сочла исчерпывающими. Присяжные единодушно признали мужчину виновным в убийстве, насильственных действиях сексуального характера и краже, а также указали, что он не заслуживает снисхождения.
Суд учёл личность подсудимого, тяжесть преступления и вердикт присяжных. Мужчине назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также ограничение свободы на 1 год 8 месяцев. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевших о компенсации морального вреда и расходов на погребение дочери в размере 6,1 миллиона рублей.
Напомним, в ноябре 2024 года пьяный мужчина из села Ушканка решил отомстить своему работодателю, устроив расправу над его домашним скотом. Взяв в руки деревянную палку и нож, он направился к хозяйственной постройке начальника. В это время рядом с хлевом находилась его 17-летняя дочь.
Подсудимый приставил нож к телу девушки, завёл её внутрь хлева, повалил на землю и несколько раз ударил черенком и лезвием тяпки. Школьница получила множество травм и потеряла сознание. Тогда обвиняемый совершил в отношении неё действия сексуального характера. осознавая, что девушка ещё жива, он намеренно оставил её в хлеву с животными и покинул место преступления.