Суд в Красноярске приговорил убившего школьницу мужчину к 23 годам колонии

Подсудимый приставил нож к телу девушки, завёл её внутрь хлева, повалил на землю и несколько раз ударил черенком и лезвием тяпки. Школьница получила множество травм и потеряла сознание. Тогда обвиняемый совершил в отношении неё действия сексуального характера. осознавая, что девушка ещё жива, он намеренно оставил её в хлеву с животными и покинул место преступления.