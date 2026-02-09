Учитель довел школьника до отказа почек и больницы 800 приседаниями

В тайской провинции Лопбури начато расследование в отношении школьного учителя, после наказания которого ребенок оказался на больничной койке, передает издание The Thaiger.
Поводом для проверки стала история с учеником одной из местных школ. Ребенок был доставлен в медучреждение с сильными болями в ногах и нарушением функции почек. Как следует из материалов проверки, причиной ухудшения состояния стало физическое наказание, примененное в школе.
Отец мальчика сообщил о случившемся в социальных сетях, после чего информация привлекла внимание властей. По данным комиссии по среднему образованию провинции, педагог наказал школьника за невыполненное домашнее задание, заставив его выполнить 800 приседаний. Проверка, проведенная 5 февраля, подтвердила доводы семьи.
По итогам предварительного разбирательства учитель был временно отстранен от проведения занятий. Сам пострадавший находится в стабильном состоянии, однако врачи назначили ему курс физиотерапии для восстановления.
После инцидента педагог пытался навестить ученика в больнице, но семья отказалась от встречи. Ситуацией занялись региональные власти. Губернатор Лопбури взял расследование под личный контроль, представители районной администрации прибыли к семье школьника и принесли извинения.
Проверка продолжается. Окончательные выводы и меры в отношении учителя будут приняты после завершения разбирательства.
