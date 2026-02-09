Звезду сериала «Не родись красивой» Нелли Уварову госпитализировали в Москве

Актрису Нелли Уварову, известную по сериалу «Не родись красивой», госпитализировали с травмой ноги после неудачного падения на катке.
По данным издания Mash, 45-летняя звезда сломала конечность во время катания на коньках в районе Хамовников. Скорую помощь вызвали непосредственно на каток, после чего Уварову доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Напомним, что в марте актрисе уже снимали спицы после перелома лучевой кости руки, заживавшего более полутора лет.
