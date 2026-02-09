В Перми задержан подозреваемый в покушении на убийство шести человек

В ночное время злоумышленник облил легковоспламеняющейся жидкостью дверь и стены коттеджа, в котором жили потерпевшие, после чего поджег здание и скрылся. Хозяева дома проснулись от запаха гари и с помощью огнетушителей самостоятельно ликвидировали возгорание. Супруги, двое несовершеннолетних детей и двое других родственников не пострадали.