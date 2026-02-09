Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми задержан подозреваемый в покушении на убийство шести человек

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 4 УМВД России по Перми задержали подозреваемого в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом.

Источник: МВД Медиа

Об этом сообщает пресс-служба МВД России. Предварительно установлено, что местный житель после ссоры со знакомой решил расправиться с ней и ее семьей.

В ночное время злоумышленник облил легковоспламеняющейся жидкостью дверь и стены коттеджа, в котором жили потерпевшие, после чего поджег здание и скрылся. Хозяева дома проснулись от запаха гари и с помощью огнетушителей самостоятельно ликвидировали возгорание. Супруги, двое несовершеннолетних детей и двое других родственников не пострадали.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ст. 105 УК РФ (Убийство). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.