Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таиланде школьник попал в больницу после наказания приседаниями

В Таиланде школьника госпитализировали после наказания в виде 800 приседаний. В отношении учителя начато расследование.

Источник: Аргументы и факты

Школьник оказался в больнице в провинции Лопбури в Таиланде после того, как учитель заставил его выполнить 800 приседаний за несданное домашнее задание.

Об этом пишет тайское издание Thaiger. По данным газеты, о случившемся стало известно после того, как отец ребенка сообщил о госпитализации сына с сильными болями в ногах.

Комиссия по базовому образованию Таиланда подтвердила, что дисциплинарное наказание действительно применялось. После появления информации в соцсетях в школу направили проверку и создали специальную комиссию для выяснения обстоятельств.

Учителя временно отстранили от работы и перевели в местное управление образования. Комиссия должна опросить всех участников инцидента и представить выводы в течение семи дней.

Губернатор провинции Лопбури заявил, что представители властей встретились с учеником и его семьей. Он подчеркнул, что любые меры дисциплины в школах должны учитывать безопасность детей.

По последним данным, состояние школьника стабилизировалось, функции почек находятся в норме, однако ему требуется курс восстановительной терапии.

Ранее сообщалось, что в Казахстане ученик десятого класса напал с топором на двух школьников в городе Кульсары Атырауской области. Подростка задержали, возбуждено уголовное дело, в школе проводится проверка.