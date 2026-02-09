В Таиланде школьник попал в больницу после наказания приседаниями

Школьник оказался в больнице в провинции Лопбури в Таиланде после того, как учитель заставил его выполнить 800 приседаний за несданное домашнее задание.
Об этом пишет тайское издание Thaiger. По данным газеты, о случившемся стало известно после того, как отец ребенка сообщил о госпитализации сына с сильными болями в ногах.
Комиссия по базовому образованию Таиланда подтвердила, что дисциплинарное наказание действительно применялось. После появления информации в соцсетях в школу направили проверку и создали специальную комиссию для выяснения обстоятельств.
Учителя временно отстранили от работы и перевели в местное управление образования. Комиссия должна опросить всех участников инцидента и представить выводы в течение семи дней.
Губернатор провинции Лопбури заявил, что представители властей встретились с учеником и его семьей. Он подчеркнул, что любые меры дисциплины в школах должны учитывать безопасность детей.
По последним данным, состояние школьника стабилизировалось, функции почек находятся в норме, однако ему требуется курс восстановительной терапии.
