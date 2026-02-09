В Омске под суд пойдет студент, продавший свою банковскую карту мошенникам

Спустя время киберпреступниками было совершено дистанционное мошенничество в отношении пожилого жителя города Самары, который под влиянием обмана перевел более 2 миллионов рублей на различные счета, в том числе на счет омского студента. Сотрудники полиции оперативно установили личность жителя города Омска, который восстановил доступ к личному кабине банка и вернул потерпевшему похищенные у него 700 тысяч рублей. Однако, это не освободило его от серьезного наказания — за его действия, называемого «дропперство», омскому студенту грозит наказание до 3 лет лишения свободы.