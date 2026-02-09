В Омске под суд пойдет студент, продавший свою банковскую карту мошенникам

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении студента одного из омских колледжей. Молодой человек продал свою банковскую карту мошенникам за 6 тысяч рублей, а они обманули жителя Самары на 2 миллиона рублей, воспользовавшись для вывода денег личным счетом омича.
Прокуратура Кировского округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18-летнего учащегося одного из колледжей. Он обвиняется по уголовной статье «Передача из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств электронного средства платежа и доступа к нему другому лицу для осуществления неправомерных операций». По версии следствия, в августе 2025 года, молодой человек за денежное вознаграждение в сумме 6 тысяч рублей передал доступ к личному кабинету банка неизвестному лицу.
Спустя время киберпреступниками было совершено дистанционное мошенничество в отношении пожилого жителя города Самары, который под влиянием обмана перевел более 2 миллионов рублей на различные счета, в том числе на счет омского студента. Сотрудники полиции оперативно установили личность жителя города Омска, который восстановил доступ к личному кабине банка и вернул потерпевшему похищенные у него 700 тысяч рублей. Однако, это не освободило его от серьезного наказания — за его действия, называемого «дропперство», омскому студенту грозит наказание до 3 лет лишения свободы.