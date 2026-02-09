Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ИИ «поймал» огонь: умная камера спасла посёлок Хасан в Приморье от пожара

Система «Лесохранитель» обнаружила возгорание 8 февраля и передала координаты спасателям.

Источник: AP 2024

Система видеонаблюдения «Лесохранитель» позволила оперативно обнаружить возгорание в Приморье. Искусственный интеллект зафиксировал термоточку, вызванную палом сухой растительности, в минувшее воскресенье, сообщила пресс-служба краевого МинГОЧС.

«Огонь двигался со стороны посёлка Хасан в сторону побережья. Искусственный интеллект зафиксировал термоточку, передал время и координаты возгорания диспетчеру, который направил силы и средства по тушению пожара», — говорится в сообщении.

К месту происшествия были направлены пожарные 21-го отряда противопожарной службы Хасанского округа, сотрудники ГКУ Приморья по пожарной безопасности и ГОЧС, а также группа специалистов «Авиалесоохраны». Благодаря своевременной реакции угроза для населённого пункта и государственной границы была полностью предотвращена.

Отмечается, что с начала 2025 года система «Лесохранитель» обнаружила уже более 100 ландшафтных пожаров. На сегодняшний день в Приморье действует 37 комплексов видеонаблюдения, а к 2026 году в регионе планируется установить ещё 40 — в первую очередь в муниципалитетах с повышенным пожарным риском.