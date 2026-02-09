ИИ «поймал» огонь: умная камера спасла посёлок Хасан в Приморье от пожара

Отмечается, что с начала 2025 года система «Лесохранитель» обнаружила уже более 100 ландшафтных пожаров. На сегодняшний день в Приморье действует 37 комплексов видеонаблюдения, а к 2026 году в регионе планируется установить ещё 40 — в первую очередь в муниципалитетах с повышенным пожарным риском.