ИИ «поймал» огонь: умная камера спасла посёлок Хасан в Приморье от пожара

Система видеонаблюдения «Лесохранитель» позволила оперативно обнаружить возгорание в Приморье. Искусственный интеллект зафиксировал термоточку, вызванную палом сухой растительности, в минувшее воскресенье, сообщила пресс-служба краевого МинГОЧС.
«Огонь двигался со стороны посёлка Хасан в сторону побережья. Искусственный интеллект зафиксировал термоточку, передал время и координаты возгорания диспетчеру, который направил силы и средства по тушению пожара», — говорится в сообщении.
К месту происшествия были направлены пожарные 21-го отряда противопожарной службы Хасанского округа, сотрудники ГКУ Приморья по пожарной безопасности и ГОЧС, а также группа специалистов «Авиалесоохраны». Благодаря своевременной реакции угроза для населённого пункта и государственной границы была полностью предотвращена.
Отмечается, что с начала 2025 года система «Лесохранитель» обнаружила уже более 100 ландшафтных пожаров. На сегодняшний день в Приморье действует 37 комплексов видеонаблюдения, а к 2026 году в регионе планируется установить ещё 40 — в первую очередь в муниципалитетах с повышенным пожарным риском.