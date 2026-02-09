20 млн тенге вымогали у казахстанского предпринимателя

«Полиция пресекла факт вымогательства крупной суммы денег у местного предпринимателя. Установлено, что мужчина неоднократно приходил в заведение общественного питания, снимал его на видео, а затем начал оказывать давление на владельца. Злоумышленник угрожал “организовать проверки” со стороны различных органов и закрыть бизнес, ссылаясь на якобы выявленные нарушения. Используя шантаж и запугивание, он потребовал у предпринимателя 20 млн тенге. В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был задержан и водворен в ИВС».