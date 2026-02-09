Водитель иномарки погиб в ДТП в Нижнем Новгороде

Смертельное ДТП произошло в Нижнем Новгороде вечером 8 февраля: погиб водитель иномарки. Авария случилась около 22:00 на улице Пролетарской у дома № 1, сообщили в Госавтоинспекции.
По предварительной информации ведомства, 30-летний водитель автомобиля «Лада Приора» проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем «Шкода Рапид».
В результате удара водитель «Шкоды» получил множественные травмы, несовместимые с жизнью. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали его смерть. Личность погибшего устанавливается.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего.