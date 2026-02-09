Ричмонд
В Самарской области завод выплатит компенсацию работнику, получившему ожоги

Суд обязал предприятие в Новокуйбышевске выплатить компенсацию морального вреда работнику, пострадавшему на производстве. Решение принято по иску прокуратуры. Об этом сообщает контрольный орган.

Источник: Коммерсантъ

Проверка показала, что в феврале 2025 года сотрудник получил химические ожоги туловища на рабочем месте. Его здоровью был причинен тяжкий вред.

Надзорное ведомство пришло к выводу, что инцидент произошел из-за неудовлетворительной организации работ, несовершенства технологического процесса, нарушения требований охраны труда и федеральных норм, а также правил в области промышленной безопасности.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд и потребовала обязать предприятие выплатить компенсацию морального вреда. Иск был удовлетворен. Предприятие должно будет выплатить работнику 200 тыс. руб.