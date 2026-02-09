Молодую омичку обманули при попытке купить с рук мобильный телефон

В полицию обратилась 19-летняя жительница Центрального округа. Девушка пояснила, что в одной из групп в популярном мессенджере увидела объявление о продаже мобильного телефона. Связавшись с продавцом и обсудив условия покупки и доставки, перевела на его счет 14 490 рублей. После оплаты собеседник перестал выходить на связь и заблокировал потерпевшую. Осознав, что стала жертвой обмана, омичка обратилась в полицию. Полицейские направили необходимые запросы в банковские организации, операторам сотовой связи, чтобы попытаться вернуть пострадавшей деньги.