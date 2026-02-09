Ричмонд
Молодую омичку обманули при попытке купить с рук мобильный телефон

Девушка нашла заманчивое предложение о продаже смартфона в одной из групп популярного мессенджера.

Источник: Комсомольская правда

Молодую омичку обманули при попытке купить по очень выгодной цене мобильный телефон. Девушка так сильно захотела не упустить выгоду, что, забыв об осторожности, сразу перевела 14,5 тысяч рублей незнакомцу. А он, после получения денег, исчез.

В полицию обратилась 19-летняя жительница Центрального округа. Девушка пояснила, что в одной из групп в популярном мессенджере увидела объявление о продаже мобильного телефона. Связавшись с продавцом и обсудив условия покупки и доставки, перевела на его счет 14 490 рублей. После оплаты собеседник перестал выходить на связь и заблокировал потерпевшую. Осознав, что стала жертвой обмана, омичка обратилась в полицию. Полицейские направили необходимые запросы в банковские организации, операторам сотовой связи, чтобы попытаться вернуть пострадавшей деньги.

Омская полиция напоминает жителям региона о необходимости быть предельно бдительными при общении в сети интернет и совершении денежных операций. Прежде чем оформлять сделки купли-продажи, важно убедиться в надежности того, кому планируется перечислять сбережения. И если существует малейшее сомнение, надо просто отказаться от сделки.