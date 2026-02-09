Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ: Задержанные по делу о покушении на генерала Алексеева признали вину

Задержанные по делу о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева дали признательные показания и заявили, что действовали по заданию СБУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Задержанные по делу о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева дали признательные показания и заявили, что действовали по заданию СБУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, граждане России Любомир Корба 1960 года рождения и Виктор Васин 1959 года рождения признали свою вину и рассказали о подготовке покушения на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ. В ходе следствия установлено, что Корба выступал непосредственным исполнителем, а Васин — его пособником.

Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Алексеева был заброшен в Россию в августе 2025 года, при этом его вербовка, как сообщили в ФСБ, осуществлялась при содействии спецслужб Польши, передает ТАСС.

Владимира Алексеева попытались убить в Москве около 7:00 6 февраля. Неизвестный несколько раз выстрелил военнослужащему в спину, после чего скрылся. Пострадавшего госпитализировали. В 2023 году Алексеев вел переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным во время мятежа. Чем еще известен генерал-лейтенант и как произошло покушение — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
Евгений Пригожин: биография создателя ЧВК «Вагнер»
Известный российский бизнесмен Евгений Пригожин проделал путь от хозяина ларьков до главы частной военной компании. Он выжил в боях за Артемовск, но погиб в Тверской области. Подробности из его биографии — в нашем материале.
Читать дальше