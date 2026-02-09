ФСБ: Задержанные по делу о покушении на генерала Алексеева признали вину

По данным ведомства, граждане России Любомир Корба 1960 года рождения и Виктор Васин 1959 года рождения признали свою вину и рассказали о подготовке покушения на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ. В ходе следствия установлено, что Корба выступал непосредственным исполнителем, а Васин — его пособником.
Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Алексеева был заброшен в Россию в августе 2025 года, при этом его вербовка, как сообщили в ФСБ, осуществлялась при содействии спецслужб Польши, передает ТАСС.
Владимира Алексеева попытались убить в Москве около 7:00 6 февраля. Неизвестный несколько раз выстрелил военнослужащему в спину, после чего скрылся. Пострадавшего госпитализировали. В 2023 году Алексеев вел переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным во время мятежа. Чем еще известен генерал-лейтенант и как произошло покушение — в материале «Вечерней Москвы».