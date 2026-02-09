Ричмонд
ФСБ: Спецслужбы Украины обещали 30 тысяч долларов за убийство генерала Алексеева

Украинские спецслужбы обещали 30 тысяч долларов за убийство генерала Владимира Алексеева. Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

Также стало известно, что Корба по заданию СБУ за вознаграждение в криптовалюте следил за высокопоставленными российскими военными в Московском регионе.

Пособница покушения на Алексеева арендовала квартиру в том же доме, где было совершено преступление. Она передала исполнителю электронный ключ.

— В случае успешного покушения на Владимира Алексеева СБУ обещала выплатить исполнителю 30 тысяч долларов США, — цитирует сообщение ФСБ РИА Новости.

9 февраля задержанные по делу о покушении на генерала Любомир Корба и Виктор Васин признали вину. По данным силовиков, исполнитель покушения был заброшен в Россию в августе 2025 года — вербовка осуществлялась при содействии спецслужб Польши.

Владимира Алексеева попытались убить в Москве около 7:00 6 февраля. Пострадавшего госпитализировали. В 2023 году Алексеев вел переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным во время мятежа. Чем еще известен генерал-лейтенант и как произошло покушение — в материале «Вечерней Москвы».

