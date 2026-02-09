Ричмонд
ФСБ: исполнителя покушения на генерала Алексеева СБУ завербовала в 2025 году

Корбу завербовали при содействии польских спецслужб.

Источник: Комсомольская правда

Федеральная служба безопасности России раскрыла детали подготовки покушения на генерала Владимира Алексеева. По данным ФСБ, исполнитель был завербован украинской Службой безопасности в Тернополе в августе 2025 года.

Ведомство сообщило, что вербовка проводилась при поддержке спецслужб Польши. После вербовки исполнитель прошел специальную стрелковую подготовку. Обучение проходило на одном из полигонов под Киевом.

В августе 2025 года завербованный агент был переброшен на территорию России. Ему был передан прямой приказ от СБУ о ликвидации генерала Алексеева.

В Москве исполнитель Любомир Корба начал вести слежку. Он собирал информацию о передвижениях высокопоставленных российских военных.

Напомним, само покушение произошло 6 февраля на Волоколамском шоссе. Неизвестный открыл стрельбу по автомобилю генерал-лейтенанта Владимира Алексеева и скрылся.

Пострадавшего военнослужащего госпитализировали. Следственный комитет России немедленно возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство. В ходе расследования ФСБ и МВД установили личность исполнителя и его пособников.

Первыми были выявлены и задержаны пособники из числа граждан России. Ими оказались Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая. Васин был задержан правоохранителями в Москве. Серебрицкая же успела выехать на территорию Украины.