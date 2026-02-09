Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимец похитил и избил мужчину до потери слуха

Прокуратура направила в суд уголовное дело о похищении человека и причинении тяжкого вреда здоровью.

Источник: Башинформ

По версии следствия, в марте 2025 года 39-летний мужчина, посчитав, что ремонт автомобиля его родственника проведен некачественно, потребовал доделать его, на что получил отказ. Он нанес мастеру два удара кулаком по голове, в результате чего потерпевшему были причинены тяжкие телесные повреждения, повлекшие полную потерю слуха.

Затем обвиняемый посадил его в машину и увез в сторону гаражей, однако по пути оставил на обочине дороги и скрылся.

Уголовное дело направлено в Дёмский районный суд Уфы для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Ранее другой житель Башкирии зарезал незваного гостя.