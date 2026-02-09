Уфимец похитил и избил мужчину до потери слуха

По версии следствия, в марте 2025 года 39-летний мужчина, посчитав, что ремонт автомобиля его родственника проведен некачественно, потребовал доделать его, на что получил отказ. Он нанес мастеру два удара кулаком по голове, в результате чего потерпевшему были причинены тяжкие телесные повреждения, повлекшие полную потерю слуха.
Затем обвиняемый посадил его в машину и увез в сторону гаражей, однако по пути оставил на обочине дороги и скрылся.
Уголовное дело направлено в Дёмский районный суд Уфы для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.
Ранее другой житель Башкирии зарезал незваного гостя.