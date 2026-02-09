Исполнитель покушения на Алексеева вел наблюдение за военными в Москве

Ранее сообщалось, что дом Зинаиды Серебрицкой, подозреваемой в причастности к покушению, заброшен. Ее недвижимость находится в селе Хорошее Старосербского округа Луганской Народной Республики. Здание закрыто, следов проживания нет; ранее дом выставлялся на продажу.