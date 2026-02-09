Исполнитель покушения на Алексеева вел наблюдение за военными в Москве

Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Корба вел наблюдение за высокопоставленными военными в Москве, сообщили в Федеральной службе безопасности.
В ведомстве уточнили, что речь идет о целенаправленном сборе информации. Другие детали оперативных мероприятий не раскрываются.
Покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева произошло 6 февраля в жилом доме в Москве. После нападения генерал-лейтенант был госпитализирован, возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что дом Зинаиды Серебрицкой, подозреваемой в причастности к покушению, заброшен. Ее недвижимость находится в селе Хорошее Старосербского округа Луганской Народной Республики. Здание закрыто, следов проживания нет; ранее дом выставлялся на продажу.