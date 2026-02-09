NYP: полиция искала тело пропавшей матери журналистки NBC в канализации

Правоохранители в рамках расследования исчезновения матери журналистки NBC News Саванны Гатри, Нэнси, обследовали септик за ее домом, кадры опубликовала газета New York Post, материал перевел aif.ru.
«Троих детективов заметили, как они опускали длинный шест в канализационный люк за домом. Также возле дома около 11 часов утра по местному времени был замечен официальный полицейский автомобиль. Позже они ушли с пустыми руками», — говорится в материале.
Уточняется, что полиция вновь заявила, что у них нет идентифицированных подозреваемых или лиц, представляющих интерес по делу.
Напомним, 84-летняя Нэнси пропала 1 февраля после того, как дочь и зять привезли ее в дом в Тусоне, штат Аризона. По данным NYP, позже несколько СМИ получили записку с требованием выкупа за женщину — 6 млн долларов в биткоинах.
5 февраля президент США Дональд Трамп поручил федеральным правоохранительным органам подключиться к поискам матери журналистки, он также выразил поддержку семье Гатри.