К 18 годам заключения приговорен 21-летний педофил из Челябинска

Все происходило с января по март 2025 года. «Следы преступлений были обнаружены благодаря бдительности матери ребенка, которая и нашла компрометирующую переписку в телефоне дочери. В ходе следствия были изъяты вещественные доказательства, проведены многочисленные экспертизы, допрошены свидетели. Судебный процесс выявил шокирующие детали», — рассказали в пресс-службе.