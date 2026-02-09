К 18 годам заключения приговорен 21-летний педофил из Челябинска

Фигурант признан виновным в совершении шести особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней, которая является ему двоюродной сестрой.
Все происходило с января по март 2025 года. «Следы преступлений были обнаружены благодаря бдительности матери ребенка, которая и нашла компрометирующую переписку в телефоне дочери. В ходе следствия были изъяты вещественные доказательства, проведены многочисленные экспертизы, допрошены свидетели. Судебный процесс выявил шокирующие детали», — рассказали в пресс-службе.
Суд признал злоумышленника виновным в трех преступлениях, связанных с изнасилованием, и в трех — с насильственными действиями сексуального характера.
«По совокупности ему назначено 18 лет в исправительной колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на год, которое парень будет отбывать после освобождения из мест лишения свободы», — отметили в суде.