Вербовку стрелявшего в Алексеева организовали при содействии Польши

В ФСБ сообщили, что агент, пытавшийся совершить покушение на генерала Владимира Алексеева, был переправлен в Россию в августе 2025 года.
Процесс вербовки этого агента был организован при участии польских спецслужб. Как утточнили в ведомстве, в вербовке исполнителя покушения на российского генерала был задействован его сын, гражданин Польши Любош Корба 1998 года рождения, проживающий в городе Катовице.
Ранее суд принял решение об аресте стрелявшего в генерала Владимира Алексеева. Соучастнику покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, предъявили обвинения по двум статьям Уголовного кодекса.