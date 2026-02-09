Ричмонд
Вербовку стрелявшего в Алексеева организовали при содействии Польши

Процесс вербовки исполнителя покушения на Алексеева был организован при участии польских спецслужб.

Источник: Аргументы и факты

В ФСБ сообщили, что агент, пытавшийся совершить покушение на генерала Владимира Алексеева, был переправлен в Россию в августе 2025 года.

Процесс вербовки этого агента был организован при участии польских спецслужб. Как утточнили в ведомстве, в вербовке исполнителя покушения на российского генерала был задействован его сын, гражданин Польши Любош Корба 1998 года рождения, проживающий в городе Катовице.

Ранее суд принял решение об аресте стрелявшего в генерала Владимира Алексеева. Соучастнику покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, предъявили обвинения по двум статьям Уголовного кодекса.