Адвокат сообщила, что в США брак Александра и Алии Галицких признали недействительным

Супруги не проживали вместе после свадьбы, не имеют совместно нажитого имущества и общих долгов, из-за чего, решил суд, «ни одной из сторон не должны быть присуждены алиментные выплаты». Более того, указывает юрист в беседе с РБК, с 1988 года Александр состоит в зарегистрированном в РФ браке с Альбиной Галицкой.