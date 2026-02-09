Адвокат сообщила, что в США брак Александра и Алии Галицких признали недействительным

Супруги не проживали вместе после свадьбы, не имеют совместно нажитого имущества и общих долгов, из-за чего, решил суд, «ни одной из сторон не должны быть присуждены алиментные выплаты». Более того, указывает юрист в беседе с РБК, с 1988 года Александр состоит в зарегистрированном в РФ браке с Альбиной Галицкой.
Также «супруги» не направили в Минюст данные в установленный месячный срок. В связи с этим, продолжает адвокат, брак не имел юридической силы в России. Про церемонию в Лас-Вегасе никто не вспоминал, пока Алия не решила подать на предпринимателя в суд.
Напомним, Алию Галицкую задержали 4 февраля. Основанием послужило возбуждённое уголовное дело по статьям о вымогательстве и клевете. Истринский суд постановил арестовать её до 3 апреля. В ходе следствия выяснилось, что она шантажировала бизнесмена Александра Галицкого, требуя 150 миллионов долларов и угрожая публикацией компрометирующих сведений. 8 февраля поступила информация о её самоубийстве. Известно, что дети Алии проживают с отцом.
