Стало известно состояние раненых студентов при нападении на уфимское общежитие

Раненые студенты БГМУ пошли на поправку.

Источник: Комсомольская правда

Состояние студентов БГМУ, которые пострадали во время нападения на общежитие на Репина, 6, постепенно улучшается. Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, в больницах до сих пор находятся пятеро человек. У троих из них врачи констатируют состояние средней тяжести, у двоих — легкой. Все они продолжают получать необходимую медицинскую помощь. Глава республики ежедневно получает отчеты о динамике их здоровья, отметил Рахматуллин.

Также в Стерлитамаке в воскресенье случилась авария, в которой пострадали двое детей. По словам министра, их доставили в первую городскую больницу. После осмотра и необходимых процедур обоих выписали для продолжения лечения дома. Водитель автомобиля, который также получил травмы, остается в нейрохирургическом отделении. Его самочувствие врачи оценивают как удовлетворительное.

