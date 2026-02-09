Стало известно состояние раненых студентов при нападении на уфимское общежитие

Состояние студентов БГМУ, которые пострадали во время нападения на общежитие на Репина, 6, постепенно улучшается. Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, в больницах до сих пор находятся пятеро человек. У троих из них врачи констатируют состояние средней тяжести, у двоих — легкой. Все они продолжают получать необходимую медицинскую помощь. Глава республики ежедневно получает отчеты о динамике их здоровья, отметил Рахматуллин.