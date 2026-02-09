Жителю Севастополя грозит до пяти лет за призывы к убийству

По данным ведомства, в одном из сообществ в Telegram мужчина разместил комментарии, призывающие к совершению насилия в отношении русских граждан.
«Проведенная экспертиза текстовых записей гражданина подтвердила все имеющиеся лингвистические признаки совершенного преступления. Использование аккаунта с псевдонимом не помогло мужчине избежать предусмотренной законом ответственности», — сказано в сообщении.
Уголовное дело открыто по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.