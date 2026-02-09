Ричмонд
Жителю Севастополя грозит до пяти лет за призывы к убийству

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев — РИА Новости Крым. 31-летний житель Севастополя ответит за публичные призывы к убийству русских. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, в одном из сообществ в Telegram мужчина разместил комментарии, призывающие к совершению насилия в отношении русских граждан.

«Проведенная экспертиза текстовых записей гражданина подтвердила все имеющиеся лингвистические признаки совершенного преступления. Использование аккаунта с псевдонимом не помогло мужчине избежать предусмотренной законом ответственности», — сказано в сообщении.

Уголовное дело открыто по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.