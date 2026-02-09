Пропавшая на Валааме женщина перед исчезновением писала матери о проклятии

По словам матери пропавшей, Татьяны, в ночь перед исчезновением дочь написала ей сообщение с вопросом, не лежит ли на семье проклятие. Женщина также рассказала, что не могла уснуть уже несколько суток подряд. В ответ мать посоветовала ей принять успокоительное и вернуться домой.