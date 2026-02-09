Пропавшая на Валааме женщина перед исчезновением писала матери о проклятии

Россиянка Наталья Простакова, пропавшая после службы в монастыре на Валааме, незадолго до исчезновения сообщала матери тревожные подробности о своем состоянии и упоминала возможное проклятие. Об этом сообщает портал E1.ru.
По словам матери пропавшей, Татьяны, в ночь перед исчезновением дочь написала ей сообщение с вопросом, не лежит ли на семье проклятие. Женщина также рассказала, что не могла уснуть уже несколько суток подряд. В ответ мать посоветовала ей принять успокоительное и вернуться домой.
Переписка оборвалась внезапно. Последнее сообщение от матери было прочитано, однако после этого связь с Натальей прекратилась. Татьяна уточнила, что решение поехать трудиться в монастырь дочь приняла после расставания с мужчиной.
Известно, что Наталью Простакову в последний раз видели 2 февраля. Она исчезла после утренней службы на территории монастыря. С тех пор ее местонахождение остается неизвестным.
