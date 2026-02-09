«Запишитесь на перерасчет пенсии»: вместо дополнительного заработка сибирячка потеряла 7 миллионов рублей

Собеседник заявил, что все накопления сибирячки могут быть украдены, и предложил единственный выход — перевести их на «безопасный счет». Также еще четыре жителя Приангарья перечислили на счета лжеброкеров более 2,5 миллионов рублей. Все жертвы пытались заработать на росте ценных бумаг и валюты.