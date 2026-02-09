Ричмонд
«Запишитесь на перерасчет пенсии»: вместо дополнительного заработка сибирячка потеряла 7 миллионов рублей

За неделю в Иркутской области 24 человека отдали аферистам более 18 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За неделю в Иркутской области 24 человека отдали мошенникам более 18 миллионов рублей. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе МВД, больше всего — 7 миллионов рублей перевела 59-летняя женщина. С ней связались «социальные работники» и попросили записаться ее в отделение для перерасчета пенсии.

— Женщина назвала код из СМС, после этого ей позвонил якобы специалист из Роскомнадзора. Он пытался уберечь ее от уловок телефонных аферистов, которые каким-то образом получили секретный код от «Госуслуг», — уточнили в полиции.

Собеседник заявил, что все накопления сибирячки могут быть украдены, и предложил единственный выход — перевести их на «безопасный счет». Также еще четыре жителя Приангарья перечислили на счета лжеброкеров более 2,5 миллионов рублей. Все жертвы пытались заработать на росте ценных бумаг и валюты.