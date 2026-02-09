Ричмонд
В Екатеринбурге возбудили дело из-за затопленного подвала

В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии подвал дома затопило кипятком.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии подвал затопило кипятком. ЧП произошло 18 января 2026 года в одном из многоквартирных домов по Выездному переулку.

Испарения из подвала дошли до квартир жильцов, причиняя вред им самим и их имуществу. Управляющая компания шесть дней не устраняла аварию и последствия.

— Следственным отделом по Железнодорожному району СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Следователи СК устанавливают обстоятельства преступления, а также собирают доказательную базу. На данный момент место происшествия осмотрено, жильцов и представителей управляющей компании допрашивают.