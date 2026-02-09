Дебоширов, сообщивших о минировании башни в «Москва-Сити», задержали

В Москве задержали троих дебоширов, которые сообщали о минировании одной из башен в «Москва-Сити». Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщает РЕН ТВ.
Правоохранители обезвредили нарушителей после вскрытия двери их апартаментов, передает Telegram-канал.
Ранее стало известно, что неизвестные угрожали взорвать одну из башен «Москва-Сити». Неизвестные устроили вечеринку в апартаментах здания. Помимо дебоша, они, предположительно, звонили в экстренные службы и кричали, что устроят взрыв. Они также якобы утверждали, что их хотят убить.
До этого правоохранители проводили проверку «после получения информации с угрозой взрыва на подземной парковке дома в Ружейном переулке». Глава комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов сообщал, что получал информацию о якобы минировании своего авто.