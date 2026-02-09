Экс-чиновники из Владивостока осуждены за махинации с документами при строительстве социального жилья

Задержка строительства домов повлекла серьёзные социальные последствия. Квартиры в этих домах предназначаются в первую очередь детям-сиротам и переселенцам из аварийного жилья. Дома должны были сдать ещё в 2023 году с полной отделкой, но к октябрю 2022 года были готовы на 10%, потому что возникли проблемы с поставкой железобетонных изделий, из которых предстояло собирать дома. Первые ключи от квартир выдали новосёлам только 30 декабря 2025 года, сдали два корпуса из четырёх. Сироты, которые никак не дождутся положенных по закону квартир, вынуждены тратить деньги на съём жилья, а владельцы квартир в аварийных домах остаются в опасных для жизни условиях.