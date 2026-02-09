Экс-чиновники из Владивостока осуждены за махинации с документами при строительстве социального жилья

Установлено, что в 2022 году между муниципальной Дирекцией и подрядной организацией договор на комплексные работы по строительству комплекса многоквартирных домов на улице Русской, 57. Сумма контракта превысила 246 миллионов рублей.
Подрядчик заявленные работы по факту не осилил, о чём чиновникам было известно. Однако директор муниципального учреждения и его заместитель вынудили подчинённых сфабриковать документы об исполнении работ по контракту. Подрядчику эти работы, соответственно, оплатили в полном объёме.
Суд, учитывая позицию прокурора Фрунзенского района Владивостока, признал фигурантов виновными по пунктам «в, г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ и приговорил директора предприятия к четырём годам лишения свободы, а его заместителя, с которым руководитель действовал в преступном сговоре, к трём с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.
Приговор ещё не вступил в законную силу, каждая из сторон может попытаться обжаловать его.
Задержка строительства домов повлекла серьёзные социальные последствия. Квартиры в этих домах предназначаются в первую очередь детям-сиротам и переселенцам из аварийного жилья. Дома должны были сдать ещё в 2023 году с полной отделкой, но к октябрю 2022 года были готовы на 10%, потому что возникли проблемы с поставкой железобетонных изделий, из которых предстояло собирать дома. Первые ключи от квартир выдали новосёлам только 30 декабря 2025 года, сдали два корпуса из четырёх. Сироты, которые никак не дождутся положенных по закону квартир, вынуждены тратить деньги на съём жилья, а владельцы квартир в аварийных домах остаются в опасных для жизни условиях.
Одни из будущих жильцов «социального» жилого комплекса успели фактически стать бездомными — в старом двухэтажном бараке на улице Херсонской, который является их единственным жильём, 4 февраля случился пожар, предварительная причина — аварийная (как и весь барак) проводка. Электричество было единственным коммунальным ресурсом, подаваемым в дом, отапливали квартиры за счёт приборов.
По словам владельцев квартир на Русской, 57, два достроенных корпуса сдали с недочётами. Жильцы в социальных сетях и СМИ отмечают неработающие лифты и ржавую воду, в части жилого комплекса нет электричества, а на придомовой территории нет благоустройства, кроме «чернового» асфальта.