Жителя Новосибирской области осудили за избиение мужчины до смерти

Конфликт между мужчинами произошел после совместного распития спиртных напитков.

Источник: Комсомольская правда

В Доволенском районе Новосибирской области вынесен приговор 61-летнему местному жителю, обвиненному в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего по неосторожности. Во время совместного употребления алкоголя в доме потерпевшего, между ними возникла ссора. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

— Потерпевшему причинены телесные повреждения в виде переломов ребер, челюсти, костей носа, что повлекло причинение вреда здоровью различной степени тяжести. От полученной черепно-мозговой травмы наступила смерть потерпевшего, — рассказали в пресс-службе.

Несмотря на частичное признание вины, суд приговорил мужчину к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.