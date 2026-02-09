Жителя Новосибирской области осудили за избиение мужчины до смерти

В Доволенском районе Новосибирской области вынесен приговор 61-летнему местному жителю, обвиненному в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего по неосторожности. Во время совместного употребления алкоголя в доме потерпевшего, между ними возникла ссора. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
— Потерпевшему причинены телесные повреждения в виде переломов ребер, челюсти, костей носа, что повлекло причинение вреда здоровью различной степени тяжести. От полученной черепно-мозговой травмы наступила смерть потерпевшего, — рассказали в пресс-службе.
Несмотря на частичное признание вины, суд приговорил мужчину к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.