Убившего школьницу в свинарнике изверга приговорили к 23 годам тюрьмы

Преступника, изнасиловавшего и убившего девушку в свинарнике, приговорили к 23 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает корреспондент krsk.aif.ru.
Помимо основного срока, убийца получил один год и восемь месяцев ограничения свободы. Суд также взыскал с осуждённого шесть миллионов рублей в пользу родителей погибшей и 63 тысячи рублей в счёт возмещения материального ущерба.
Напомним, преступник был подчинённым отца девушки. Он избил и изнасиловал школьницу в загоне для свиней, а затем оставил её там истекать кровью.
Животные потянулись на запах крови и насмерть искусали жертву.
