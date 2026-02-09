Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Убившего школьницу в свинарнике изверга приговорили к 23 годам тюрьмы

Преступника, изнасиловавшего и убившего девушку в свинарнике, приговорили к 23 годам колонии строгого режима.

Преступника, изнасиловавшего и убившего девушку в свинарнике, приговорили к 23 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает корреспондент krsk.aif.ru.

Помимо основного срока, убийца получил один год и восемь месяцев ограничения свободы. Суд также взыскал с осуждённого шесть миллионов рублей в пользу родителей погибшей и 63 тысячи рублей в счёт возмещения материального ущерба.

Напомним, преступник был подчинённым отца девушки. Он избил и изнасиловал школьницу в загоне для свиней, а затем оставил её там истекать кровью.

Животные потянулись на запах крови и насмерть искусали жертву.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.