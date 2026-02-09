Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция расследует загадочную смерть на легендарном фестивале в Сиднее

Правоохранители Сиднея расследуют таинственную смерть мужчины на легендарном музыкальном фестивале, по их данным, еще 6 человек госпитализированы.

Правоохранители начали расследование после таинственной смерти 40-летнего мужчины на музыкальном фестивале Dreamstate в Олимпийском парке Сиднея в Австралии, материал из The Sun перевел aif.ru.

Уточняется, что еще 6 человек были доставлены в больницу, один из них — в критическом состоянии.

По предварительной версии, посетители фестиваля могли отравиться неизвестным веществом, либо пострадали от передозировки.

Организаторы фестиваля пока не прокомментировали инцидент, но, по данным издания, перед мероприятием они предупредили об опасности распространения капсул с высоким содержанием наркотика МДМА.

«Мы обеспокоены тем, что эти таблетки с высоким содержанием МДМА обнаруживаются в течение длительного времени, и призываем общественность сохранять бдительность, особенно тех, кто собирается на крупные фестивали в ближайшие несколько недель», — заявил директор Информационного центра по ядам Нового Южного Уэльса Даррен Робертс.

Предположительно, мужчина погиб от остановки сердца, что ее вызвало, выяснят эксперты.

Ранее работник кафе в США погиб, угодив головой во фритюрницу.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше