Полиция расследует загадочную смерть на легендарном фестивале в Сиднее

Правоохранители начали расследование после таинственной смерти 40-летнего мужчины на музыкальном фестивале Dreamstate в Олимпийском парке Сиднея в Австралии, материал из The Sun перевел aif.ru.
Уточняется, что еще 6 человек были доставлены в больницу, один из них — в критическом состоянии.
По предварительной версии, посетители фестиваля могли отравиться неизвестным веществом, либо пострадали от передозировки.
Организаторы фестиваля пока не прокомментировали инцидент, но, по данным издания, перед мероприятием они предупредили об опасности распространения капсул с высоким содержанием наркотика МДМА.
«Мы обеспокоены тем, что эти таблетки с высоким содержанием МДМА обнаруживаются в течение длительного времени, и призываем общественность сохранять бдительность, особенно тех, кто собирается на крупные фестивали в ближайшие несколько недель», — заявил директор Информационного центра по ядам Нового Южного Уэльса Даррен Робертс.
Предположительно, мужчина погиб от остановки сердца, что ее вызвало, выяснят эксперты.
