В Москве полностью восстановили череп выброшенной своим отцом из окна девочке

Как пояснил нейрохирург отделения Дмитрий Рещиков, после первоначальной помощи в местной больнице у ребенка оставался серьезный дефект в затылочной области. Для его устранения изготовили индивидуальный титановый имплант размером 12 на 14 сантиметров, который точно повторяет контуры здоровой половины черепа. Его установили в ходе хирургического вмешательства.