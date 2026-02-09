В Москве полностью восстановили череп выброшенной своим отцом из окна девочке

Врачи Российской детской клинической больницы Минздрава России завершили лечение трехлетней девочки из Уфы, которую отец выбросил из окна в октябре прошлого года. Медики успешно провели операцию по восстановлению формы черепа.
Как пояснил нейрохирург отделения Дмитрий Рещиков, после первоначальной помощи в местной больнице у ребенка оставался серьезный дефект в затылочной области. Для его устранения изготовили индивидуальный титановый имплант размером 12 на 14 сантиметров, который точно повторяет контуры здоровой половины черепа. Его установили в ходе хирургического вмешательства.
По словам медика, конструкция импланта рассчитана на рост ребенка, поэтому в будущем не потребуется дополнительных операций. Девочке нужно будет лишь периодически проходить контрольные обследования, которые можно сделать по месту жительства.
Операция прошла благополучно, послеоперационный период также протекал без осложнений, пояснили медики. На одиннадцатый день после процедуры девочку вместе с матерью перевели в Федеральный детский реабилитационный центр «Кораблик» для прохождения комплексной восстановительной программы.
Напомним, малышку доставили в РДКБ 17 октября с тяжелейшими травмами после падения с высоты. Почти два месяца она получала консервативное лечение и проходила реабилитацию. В спасении ребенка участвовала целая команда специалистов больницы, включая врачей ЛФК, психологов, неврологов и нейрохирургов.
