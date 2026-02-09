Крупный канал ввоза психотропов в Беларусь перекрыли минские оперативники

Во взаимодействии с российскими коллегами при проведении расследования на территории Московского региона РФ оперативники обнаружили и изъяли более 2,5 килограмма мефедрона, три килограмма марихуаны и полкилограмма кокаина. Эти запрещенные вещества минчанин должен был привезти в Беларусь, расфасовать и реализовать на территории Минска, отметил Беркозов.