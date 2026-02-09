Ричмонд
Крупный канал ввоза психотропов в Беларусь перекрыли минские оперативники

МИНСК, 9 фев — Sputnik. Оперативники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома во взаимодействии с коллегами из России изъяли из незаконного оборота более 7,5 килограмма особо опасных психотропов и ликвидировали магазин по их продаже, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

Источник: CC BY 2.0 / cbertel / Flour

Уточняется, что сотрудники столичного наркоконтроля задержали 37-летнего жителя Минска, который оказался причастен к незаконному обороту наркотиков.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что раньше минчанин владел собственным бизнесом, но обанкротился. Источником доходов для него стало распространение наркотиков.

«Сначала мужчина забирал небольшие партии “товара” и фасовал в личном автомобиле, чтобы супруга и малолетний ребенок не узнали о его преступном бизнесе. Затем создал свой интернет-наркошоп», — пояснил подробности уголовного дела начальник УНиПТЛ ГУВД Минска Кирилл Беркозов.

Однако, запустить сетевые продажи психотропов фигуранту уголовного дела не удалось — столичные оперативники задержали мужчину раньше, уточнил Беркозов.

По информации правоохранительных органов, в тайниках-закладках у задержанного минчанина было обнаружено полкилограмма мефедрона, 150 марок ЛСД и психотропное вещество МДМА.

Во взаимодействии с российскими коллегами при проведении расследования на территории Московского региона РФ оперативники обнаружили и изъяли более 2,5 килограмма мефедрона, три килограмма марихуаны и полкилограмма кокаина. Эти запрещенные вещества минчанин должен был привезти в Беларусь, расфасовать и реализовать на территории Минска, отметил Беркозов.

Также в милиции уточнили, что фигурант дела не только занимался незаконным оборотом наркотиков, но и сам их употреблял.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до 20 лет тюрьмы за распространение наркотиков.