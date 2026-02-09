Документы минюста США указали на поставки серной кислоты структурам Эпштейна

В материалах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна обнаружены документы о крупном заказе серной кислоты, которая могла использоваться для работы систем опреснения воды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованные данные министерства юстиции США.
Согласно одному из документов, представляющему собой запрос на банковский перевод, связанная с Эпштейном компания LSJE LLC заказала у фирмы Gemini Seawater Systems 330 галлонов серной кислоты, что составляет около 1250 литров. В том же запросе упоминаются работы по корректировке уровня кислотности воды и поставка кабеля для установки обратного осмоса. Документ датирован 6 декабря 2018 года.
Также установлено, что в июне 2018 года та же компания направляла коммерческое предложение Брайсу Гордону, который, по данным американских СМИ, сотрудничал с Эпштейном. Речь шла о проектировании, изготовлении, монтаже и вводе в эксплуатацию установки по опреснению морской воды методом обратного осмоса. В проекте отдельно предусматривалось применение серной кислоты для объекта на острове Грэйт Сейнт Джеймс.
Кроме того, в опубликованных материалах содержится отчет о ремонте аналогичной установки опреснения на острове Литтл Сейнт Джеймс. В документе, датированном февралем 2014 года, также указывается использование серной кислоты. Работы выполняла компания TSG.
Джеффри Эпштейну в 2019 году в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он был найден мертвым в тюрьме. Следствие пришло к выводу, что финансист покончил с собой.
